«Реал» выступил с заявлением по поводу травмы Килиана Мбаппе

«Реал» на своем официальном сайте выступил с заявлением относительно травмы нападающего команды Килиана Мбаппе.

Француз травмировался в матче 7-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (3:2).

«После тестов, проведенных сегодня медицинскими службами «Реала», у Килиана Мбаппе была диагностирована травма двуглавой мышцы бедра левой ноги. Его состояние будет контролироваться», — написала клубная пресс-служба.

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист из-за травмы пропустит матчи с «Атлетико» и «Вильярреалом», а также игру Лиги чемпионов против «Лилля».

В 9 матчах за команду форвард забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу.