«Реал» вышел в 40-й финал Кубка Испании, больше только у «Барселоны»

«Реал» на выезде разгромил «Барселону» в ответном матче полуфинала Кубка Испании со счетом 4:0 (по сумме двух матчей — 4:1).

Мадридцы вышли в свой 40-й финал Кубка Испании — это второй результат в истории турнира. «Реал» обошел «Атлетик», на счету которого 39 выходов в финал Копа дель Рей. Лидирует по количеству финалов — «Барселона» (42).

Из 40 матчей финала Кубка Испании, «Реал» победил в 19. На счету «Атлетика» 23 титула, у «Барселоны» — 31.