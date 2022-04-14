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«Реал» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего полузащитника команды Ринкона

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Реал» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего футболиста команды Фредди Ринкона.

55-летний колумбиец скончался в ночь с 13 на 14 апреля в больнице после автомобильной аварии, в которую он попал на родине.

«Наш клуб сожалеет о смерти Фредди Ринкона. Мы выражаем глубочайшие соболезнования всем его близким», — говорится в заявлении на сайте «Королевского клуба».

Ринкон выступал за «Реал» с 1995 по 1996 год. Он принял участие в 21 матче мадридской команды и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://www.realmadrid.com/noticias/2022/04/14/comunicado-oficial-fallecimiento-de-freddy-rincon-?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=organico
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3
 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
4
 Атлетико 31 17 6 8 57-38 57
5
 Бетис 31 17 5 9 56-37 56
6
 Р. Сосьедад 31 15 9 7 32-30 54
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 Вильярреал 31 12 10 9 49-30 46
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 Атлетик 31 11 12 8 36-30 45
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 Валенсия 31 10 12 9 43-44 42
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 Осасуна 31 11 8 12 31-40 41
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 Хетафе 31 7 11 13 28-35 32
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 Мальорка 31 7 8 16 27-50 29
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 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
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Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
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Эльче – Мальорка
 - : -
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Алавес – Р. Вальекано
 - : -
16.04 19:30
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 - : -
16.04 22:00
Хетафе – Вильярреал
 - : -
17.04 15:00
Гранада – Леванте
 - : -
17.04 17:15
Атлетико – Эспаньол
 - : -
17.04 19:30
Атлетик – Сельта
 - : -
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Севилья – Реал
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Карим Бензема

Реал

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