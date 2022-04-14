«Реал» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего полузащитника команды Ринкона

«Реал» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего футболиста команды Фредди Ринкона.

55-летний колумбиец скончался в ночь с 13 на 14 апреля в больнице после автомобильной аварии, в которую он попал на родине.

«Наш клуб сожалеет о смерти Фредди Ринкона. Мы выражаем глубочайшие соболезнования всем его близким», — говорится в заявлении на сайте «Королевского клуба».

Ринкон выступал за «Реал» с 1995 по 1996 год. Он принял участие в 21 матче мадридской команды и отдал 1 результативную передачу.