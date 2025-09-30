«Реал» выразил соболезнования семье погибшего в Испании 19-летнего вратаря Рамиреса

«Реал» выступил с заявлением в связи со смертью 19-летнего вратаря «Колиндреса» Рауля Рамиреса.

«Реал», его президент и совет директоров глубоко сожалеют о кончине Рауля Рамиреса, 19-летнего вратаря клуба «Колиндрес». Выражаем соболезнования его семье, близким, товарищам по команде и клубу. Пусть он покоится с миром», — говорится в сообщении мадридского клуба.

27 сентября в матче пятого дивизиона чемпионата Испании с «Ревильей» футболист получил черепно-мозговую травму, которая спровоцировала у него две остановки сердца: на поле и по пути в больницу. В понедельник спортсмен умер в реанимации.