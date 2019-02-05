"Реал" выразил недовольство календарем перед игрой с "Барселоной"

В "Реале" считают, что руководство чемпионата Испании поступило несправедливо, так как "Барселона" получит лишний день отдыха перед обеими играми полуфинала Кубка Испании, информирует Marca.

Первая игра пройдет 6 февраля на "Ноу Камп". "Барселона" перед этой игрой провела встречу с "Валенсией" (2:2) 2 февраля. "Реал" же разгромил "Алавес" (3:0) 3 февраля.

По мнению руководства "Реала" Барселона будет иметь преимущество, так как отдыхала на день больше.

Подобная ситуация повторится и перед ответной игрой. Поэтому обсуждается вариант, при котором матч "Леванте" – "Реал" может быть перенесен на 23 февраля.