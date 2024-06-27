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«Реал» выкупил Хоселу у «Эспаньола», нападающий близок к переходу в «Аль-Гарафу»

Виктория Кравченко
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«Реал» выкупил нападающего сборной Испании Хоселу у «Эспаньола». Футболист близок к переходу в катарскую «Аль-Гарафу», сообщает каталонский клуб.

Мадридцы активировали опцию выкупа форварда, который играл за команду в сезоне-2023/24 на правах аренды. Сумма выкупа составила 1,5 миллиона евро.

«Реал» выкупил нападающего у «Эспаньола», чтобы облегчить трансфер игрока в катарский клуб.

В сезоне-2023/24 Хоселу провел за «Реал» 49 матчей, отметившись 17 голами и 3 результативными передачами.

ФК Реал
Хоселу
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