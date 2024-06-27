«Реал» выкупил Хоселу у «Эспаньола», нападающий близок к переходу в «Аль-Гарафу»
«Реал» выкупил нападающего сборной Испании Хоселу у «Эспаньола». Футболист близок к переходу в катарскую «Аль-Гарафу», сообщает каталонский клуб.
Мадридцы активировали опцию выкупа форварда, который играл за команду в сезоне-2023/24 на правах аренды. Сумма выкупа составила 1,5 миллиона евро.
«Реал» выкупил нападающего у «Эспаньола», чтобы облегчить трансфер игрока в катарский клуб.
В сезоне-2023/24 Хоселу провел за «Реал» 49 матчей, отметившись 17 голами и 3 результативными передачами.
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3
|Жирона
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|0-0
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4
|Атлетико
|0
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|0
|0
|0-0
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5
|Атлетик
|0
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|0
|0-0
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6
|Р. Сосьедад
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|0
|0
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7
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8
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9
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10
|Алавес
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11
|Осасуна
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|0-0
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12
|Хетафе
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|0-0
|0
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13
|Сельта
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
|0
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|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|0
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|0
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20
|Эспаньол
|0
|0
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|18.08
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|18.08
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Бетис – Жирона
|- : -
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Мальорка – Реал
|- : -
|18.08
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|18.08
|00:00
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Вильярреал – Атлетико
|- : -
|18.08
|00:00
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Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|00:00
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|00:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|18.08
|00:00
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Осасуна – Леганес
|- : -
|18.08
|00:00
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Вальядолид – Эспаньол
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