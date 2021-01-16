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«Реал» выдал худший старт сезона при Зидане

22:53
Зинедин Зидан. Фото Reuters
Зинедин Зидан. Фото Reuters
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«Реал» выдал худший старт сезона при Зинедине Зидане на посту главного тренера, сообщает Marca.

Мадридский клуб проиграл «Атлетику» (1:2) в полуфинале Суперкубка Испании.

Эта игра стала 25-й в сезоне для команды Зинедина Зидана. Мадридский клуб одержал 14 побед, 5 раз сыграл вничью и шесть раз уступил.

«Сливочные» трижды проиграл в этом розыгрыше чемпионата Испании. В прошлый раз после 18 матчей такое случилось в сезоне-2017/18. Тогда Зидан в январе ушел из «Реала».

В прошлом сезоне клуб лишь дважды проиграл на этой стадии сезона — один раз в чемпионате и еще раз в Лиге чемпионов.

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