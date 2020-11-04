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«Реал» все еще не предложил Серхио Рамосу новый контракт

19:37

«Реал» все еще не предложил новый контракт защитнику и капитану команды Серхио Рамосу, сообщает Deportes Cuatro. Мадридцы планируют начать переговоры, но все еще не уверены, на какой срок предложить соглашение: на один или два года.

Соглашение 34-летнего футболиста истекает в конце нынешнего сезона. 1 января он сможет беспрепятственно вести переговоры с другими клубами.

Во вторник Рамос поразил ворота «Интера» (3:2) в Лиге чемпионов, забив сотый гол за мадридцев во всех турнирах.

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