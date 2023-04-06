«Реал» впервые за 9 лет вышел в финал Кубка Испании

«Реал» переиграл «Барселону» (4:0) и вышел в финал Кубка Испании, где сыграет против «Осасуны». Мадридская команда впервые за 9 лет пробилась в финал этого турнира.

Последний раз «Реал» выходил в финал Кубка Испании в сезоне-2013/14. Тогда мадридцы победили «Барселону» (2:1) и выиграли турнир.

Финал Кубка Испании сезона-2022/23 «Реал» — «Осасуна» состоится 6 мая.