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«Реал» впервые с октября не забил в чемпионате Испании

01:30
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«Реал» в матче 18-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Осасуной» со счетом 0:0.

Мадридский клуб впервые с октября 2020 года не забил в матче ла лиги. При этом подопечные Зидана не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника в первом тайме и сделали один удар во вторую 45-минутку.

После этого матча «Реал» с 37 очками занимает второе место в ла лиге, «Осасуна» с 15 очками — на 19-й строчке.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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