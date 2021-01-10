«Реал» впервые с октября не забил в чемпионате Испании
01:30
«Реал» в матче 18-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Осасуной» со счетом 0:0.
Мадридский клуб впервые с октября 2020 года не забил в матче ла лиги. При этом подопечные Зидана не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника в первом тайме и сделали один удар во вторую 45-минутку.
После этого матча «Реал» с 37 очками занимает второе место в ла лиге, «Осасуна» с 15 очками — на 19-й строчке.
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