Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира, «Зенит» — 49-й

02:24
«Реал».
«Реал».
Теги:

«Реал» вновь возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира по версии консалтинговой компании Brand Finance. Стоимость мадридцев упала на 13,8% и составляет 1,419 миллиарда евро.

На второй позиции «Барселона» — 1,413 миллиарда. «Манчестер Юнайтед» — третий (1,314 миллиарда).

«Зенит» стал единственным российским клубом, попавшим в топ-50 рейтинга. Он занял 49-е место. Стоимость снизилась до 100 миллионов.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир