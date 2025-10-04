Футбол
Сегодня, 19:10

«Реал» — «Вильярреал»: трансляция матча ла лиги онлайн

«Реал» и «Вильярреал» сыграют в чемпионате Испании 4 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе (ФК «Реал»).
Фото Reuters

«Реал» и «Вильярреал» сыграют в 8-м туре чемпионата Испании в субботу, 4 октября. Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат Испании. Ла лига. 8-й тур.
04 октября, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Вильярреал

Следить за ключевыми событиями встречи «Реал» — «Вильярреал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне ретрансляции федерального канала).

После 7-ми туров ла лиги сливочные набрали 18 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Команда из Вильярреала с 16-ю баллами располагается на третьей строчке чемпионата.

Чемпионат Испании: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

«Леванте» победил «Овьедо» в матче ла лиги

«Жирона» в меньшинстве обыграла «Валенсию» и одержала первую победу в сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 7 6 1 0 21-5 19
2
 Реал 7 6 0 1 16-8 18
3
 Вильярреал 7 5 1 1 13-5 16
4
 Эльче 7 3 4 0 10-6 13
5
 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
6
 Бетис 7 3 3 1 11-7 12
7
 Атлетико 7 3 3 1 14-9 12
8
 Хетафе 8 3 2 3 9-11 11
9
 Атлетик 7 3 1 3 7-8 10
10
 Осасуна 8 3 1 4 7-8 10
11
 Севилья 7 3 1 3 11-10 10
12
 Алавес 7 2 2 3 6-7 8
13
 Валенсия 8 2 2 4 10-14 8
14
 Леванте 8 2 2 4 13-14 8
15
 Овьедо 8 2 0 6 4-14 6
16
 Жирона 8 1 3 4 5-17 6
17
 Р. Сосьедад 7 1 2 4 7-11 5
18
 Сельта 7 0 5 2 6-9 5
19
 Р. Вальекано 7 1 2 4 7-10 5
20
 Мальорка 7 1 2 4 6-11 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.10 22:00
Осасуна – Хетафе
 2 : 1
4.10 15:00
Овьедо – Леванте
 0 : 2
4.10 17:15
Жирона – Валенсия
 2 : 1
4.10 19:30
Атлетик – Мальорка
 - : -
4.10 22:00
Реал – Вильярреал
 - : -
5.10 15:00
Алавес – Эльче
 - : -
5.10 17:15
Севилья – Барселона
 - : -
5.10 19:30
Эспаньол – Бетис
 - : -
5.10 19:30
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
5.10 22:00
Сельта – Атлетико
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 8
Хулиан Альварес

Хулиан Альварес

Атлетико

 6
Карл Этта Эйонг

Карл Этта Эйонг

Леванте

 5
П
Луис Милья

Луис Милья

Хетафе

 5
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 4
Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд

Барселона

 4
И К Ж
Серхио Камельо

Серхио Камельо

Райо Вальекано

 5 1 2
Федерико Виньяс

Федерико Виньяс

Овьедо

 6 1 2
Александр Серлот

Александр Серлот

Атлетико

 6 1 2
Вся статистика

