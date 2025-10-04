«Реал» и «Вильярреал» сыграют в 8-м туре чемпионата Испании в субботу, 4 октября. Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат Испании. Ла лига. 8-й тур.

04 октября, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)

Следить за ключевыми событиями встречи «Реал» — «Вильярреал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне ретрансляции федерального канала).

После 7-ми туров ла лиги сливочные набрали 18 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Команда из Вильярреала с 16-ю баллами располагается на третьей строчке чемпионата.

Чемпионат Испании: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде