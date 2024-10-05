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«Реал» — «Вильярреал»: смотреть трансляцию матча ла лиги

«Реал» и «Вильярреал» встретятся в 9-м туре чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Реал» встретится с «Вильярреалом» в матче 9-го тура испанской ла лиги в субботу, 5 октября. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнется в 22.00 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажет канал «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru (на платной основе).
Основные события игры «Реал» — «Вильярреал» доступны в матч-центре на нашем сайте.

Испания. Ла Лига. 9-й тур
05 окт, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Вильярреал

Чемпион Испании «Реал» в восьми турах набрал 18 очков и в турнирной таблице уступает «Барселоне» (21). У «Вильярреала» — на одно очко меньше.
В предыдущем туре чемпионата Испании «Реал» сыграл вничью с «Атлетико» (1:1), а «Вильярреал» победил «Лас-Пальмас» (3:1).

Футбол
ФК Вильярреал
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 7 0 1 25-9 21
2
 Реал 8 5 3 0 17-6 18
3
 Вильярреал 8 5 2 1 17-15 17
4
 Атлетико 8 4 4 0 12-4 16
5
 Осасуна 9 4 3 2 13-14 15
6
 Атлетик 8 4 2 2 12-8 14
7
 Мальорка 9 4 2 3 9-8 14
8
 Бетис 8 3 3 2 8-7 12
9
 Эспаньол 9 3 1 5 9-13 10
10
 Сельта 8 3 1 4 15-15 10
11
 Р. Вальекано 8 2 4 2 9-8 10
12
 Алавес 8 3 1 4 11-12 10
13
 Жирона 8 2 3 3 9-11 9
14
 Севилья 8 2 3 3 8-10 9
15
 Хетафе 9 1 5 3 6-7 8
16
 Р. Сосьедад 8 2 2 4 6-7 8
17
 Леганес 9 1 5 3 5-9 8
18
 Валенсия 9 1 3 5 5-13 6
19
 Вальядолид 8 1 2 5 4-17 5
20
 Лас-Пальмас 8 0 3 5 9-16 3
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38 тур
4.10 22:00
Леганес – Валенсия
 0 : 0
5.10 15:00
Эспаньол – Мальорка
 2 : 1
5.10 17:15
Хетафе – Осасуна
 1 : 1
5.10 19:30
Лас-Пальмас – Сельта
 - : -
5.10 19:30
Вальядолид – Р. Вальекано
 - : -
5.10 22:00
Реал – Вильярреал
 - : -
6.10 15:00
Жирона – Атлетик
 - : -
6.10 17:15
Алавес – Барселона
 - : -
6.10 19:30
Севилья – Бетис
 - : -
6.10 22:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 6
Джовани Ло Сельсо

Джовани Ло Сельсо

Бетис

 5
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 5
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 4
И К Ж
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 5 1 2
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Севилья

 4 1 1
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 5 1 1
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