«Реал» — «Вильярреал»: смотреть трансляцию матча ла лиги
«Реал» встретится с «Вильярреалом» в матче 9-го тура испанской ла лиги в субботу, 5 октября. Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнется в 22.00 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажет канал «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru (на платной основе).
Основные события игры «Реал» — «Вильярреал» доступны в матч-центре на нашем сайте.
Чемпион Испании «Реал» в восьми турах набрал 18 очков и в турнирной таблице уступает «Барселоне» (21). У «Вильярреала» — на одно очко меньше.
В предыдущем туре чемпионата Испании «Реал» сыграл вничью с «Атлетико» (1:1), а «Вильярреал» победил «Лас-Пальмас» (3:1).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|8
|7
|0
|1
|25-9
|21
|
2
|Реал
|8
|5
|3
|0
|17-6
|18
|
3
|Вильярреал
|8
|5
|2
|1
|17-15
|17
|
4
|Атлетико
|8
|4
|4
|0
|12-4
|16
|
5
|Осасуна
|9
|4
|3
|2
|13-14
|15
|
6
|Атлетик
|8
|4
|2
|2
|12-8
|14
|
7
|Мальорка
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Бетис
|8
|3
|3
|2
|8-7
|12
|
9
|Эспаньол
|9
|3
|1
|5
|9-13
|10
|
10
|Сельта
|8
|3
|1
|4
|15-15
|10
|
11
|Р. Вальекано
|8
|2
|4
|2
|9-8
|10
|
12
|Алавес
|8
|3
|1
|4
|11-12
|10
|
13
|Жирона
|8
|2
|3
|3
|9-11
|9
|
14
|Севилья
|8
|2
|3
|3
|8-10
|9
|
15
|Хетафе
|9
|1
|5
|3
|6-7
|8
|
16
|Р. Сосьедад
|8
|2
|2
|4
|6-7
|8
|
17
|Леганес
|9
|1
|5
|3
|5-9
|8
|
18
|Валенсия
|9
|1
|3
|5
|5-13
|6
|
19
|Вальядолид
|8
|1
|2
|5
|4-17
|5
|
20
|Лас-Пальмас
|8
|0
|3
|5
|9-16
|3
|4.10
|22:00
|
Леганес – Валенсия
|0 : 0
|5.10
|15:00
|
Эспаньол – Мальорка
|2 : 1
|5.10
|17:15
|
Хетафе – Осасуна
|1 : 1
|5.10
|19:30
|
Лас-Пальмас – Сельта
|- : -
|5.10
|19:30
|
Вальядолид – Р. Вальекано
|- : -
|5.10
|22:00
|
Реал – Вильярреал
|- : -
|6.10
|15:00
|
Жирона – Атлетик
|- : -
|6.10
|17:15
|
Алавес – Барселона
|- : -
|6.10
|19:30
|
Севилья – Бетис
|- : -
|6.10
|22:00
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|6
|
|
Джовани Ло Сельсо
Бетис
|5
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|5
|1
|2
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|4
|1
|1
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|5
|1
|1