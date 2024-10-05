«Реал» обыграл «Вильярреал» и сохранил второе место в ла лиге
«Реал» одержал победу над «Вильярреалом» в матче 9-го тура чемпионата Испании — 2:0. Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Счет на 14-й минуте открыл Федерико Вальверде. На 73-й минуте Винисиус Жуниор с передачи Вальверде забил второй гол хозяев.
«Реал» набрал 21 очко и сохранил вторую позицию в турнирной таблице ла лиги. «Вильярреал» с 17 баллами располагается на строчку ниже.
В следующем туре чемпионата Испании «сливочные» сыграют против «Сельты». Клуб из провинции Кастельон встретится с «Хетафе».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|8
|7
|0
|1
|25-9
|21
|
2
|Реал
|9
|6
|3
|0
|19-6
|21
|
3
|Вильярреал
|9
|5
|2
|2
|17-17
|17
|
4
|Атлетико
|8
|4
|4
|0
|12-4
|16
|
5
|Осасуна
|9
|4
|3
|2
|13-14
|15
|
6
|Атлетик
|8
|4
|2
|2
|12-8
|14
|
7
|Мальорка
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Р. Вальекано
|9
|3
|4
|2
|11-9
|13
|
9
|Сельта
|9
|4
|1
|4
|16-15
|13
|
10
|Бетис
|8
|3
|3
|2
|8-7
|12
|
11
|Эспаньол
|9
|3
|1
|5
|9-13
|10
|
12
|Алавес
|8
|3
|1
|4
|11-12
|10
|
13
|Жирона
|8
|2
|3
|3
|9-11
|9
|
14
|Севилья
|8
|2
|3
|3
|8-10
|9
|
15
|Хетафе
|9
|1
|5
|3
|6-7
|8
|
16
|Р. Сосьедад
|8
|2
|2
|4
|6-7
|8
|
17
|Леганес
|9
|1
|5
|3
|5-9
|8
|
18
|Валенсия
|9
|1
|3
|5
|5-13
|6
|
19
|Вальядолид
|9
|1
|2
|6
|5-19
|5
|
20
|Лас-Пальмас
|9
|0
|3
|6
|9-17
|3
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.10
|22:00
|
Леганес – Валенсия
|0 : 0
|5.10
|15:00
|
Эспаньол – Мальорка
|2 : 1
|5.10
|17:15
|
Хетафе – Осасуна
|1 : 1
|5.10
|19:30
|
Лас-Пальмас – Сельта
|0 : 1
|5.10
|19:30
|
Вальядолид – Р. Вальекано
|1 : 2
|5.10
|22:00
|
Реал – Вильярреал
|2 : 0
|6.10
|15:00
|
Жирона – Атлетик
|- : -
|6.10
|17:15
|
Алавес – Барселона
|- : -
|6.10
|19:30
|
Севилья – Бетис
|- : -
|6.10
|22:00
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|6
|
|
Джовани Ло Сельсо
Бетис
|5
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|5
|1
|2
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|4
|1
|1
|
|
Александр Седлар
Алавес
|5
|1
|1
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