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5 октября, 23:59

«Реал» обыграл «Вильярреал» и сохранил второе место в ла лиге

Алина Савинова
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Килиан Мбаппе и Серхи Кардона.
Фото Reuters

«Реал» одержал победу над «Вильярреалом» в матче 9-го тура чемпионата Испании — 2:0. Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Счет на 14-й минуте открыл Федерико Вальверде. На 73-й минуте Винисиус Жуниор с передачи Вальверде забил второй гол хозяев.

«Реал» набрал 21 очко и сохранил вторую позицию в турнирной таблице ла лиги. «Вильярреал» с 17 баллами располагается на строчку ниже.

В следующем туре чемпионата Испании «сливочные» сыграют против «Сельты». Клуб из провинции Кастельон встретится с «Хетафе».

Испания. Ла Лига. 9-й тур
05 окт, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
2:0
Вильярреал
Футбол
ФК Вильярреал
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 7 0 1 25-9 21
2
 Реал 9 6 3 0 19-6 21
3
 Вильярреал 9 5 2 2 17-17 17
4
 Атлетико 8 4 4 0 12-4 16
5
 Осасуна 9 4 3 2 13-14 15
6
 Атлетик 8 4 2 2 12-8 14
7
 Мальорка 9 4 2 3 9-8 14
8
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-9 13
9
 Сельта 9 4 1 4 16-15 13
10
 Бетис 8 3 3 2 8-7 12
11
 Эспаньол 9 3 1 5 9-13 10
12
 Алавес 8 3 1 4 11-12 10
13
 Жирона 8 2 3 3 9-11 9
14
 Севилья 8 2 3 3 8-10 9
15
 Хетафе 9 1 5 3 6-7 8
16
 Р. Сосьедад 8 2 2 4 6-7 8
17
 Леганес 9 1 5 3 5-9 8
18
 Валенсия 9 1 3 5 5-13 6
19
 Вальядолид 9 1 2 6 5-19 5
20
 Лас-Пальмас 9 0 3 6 9-17 3
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4.10 22:00
Леганес – Валенсия
 0 : 0
5.10 15:00
Эспаньол – Мальорка
 2 : 1
5.10 17:15
Хетафе – Осасуна
 1 : 1
5.10 19:30
Лас-Пальмас – Сельта
 0 : 1
5.10 19:30
Вальядолид – Р. Вальекано
 1 : 2
5.10 22:00
Реал – Вильярреал
 2 : 0
6.10 15:00
Жирона – Атлетик
 - : -
6.10 17:15
Алавес – Барселона
 - : -
6.10 19:30
Севилья – Бетис
 - : -
6.10 22:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 6
Джовани Ло Сельсо

Джовани Ло Сельсо

Бетис

 5
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 5
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 4
И К Ж
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 5 1 2
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Севилья

 4 1 1
Александр Седлар

Александр Седлар

Алавес

 5 1 1
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