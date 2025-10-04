Футбол
Испания
Новости
Ла лига Сегунда Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Испания

4 октября, 23:57

«Реал» в большинстве победил «Вильярреал», Винисиус сделал дубль

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор исполняет пенальти в ворота «Вильярреала».
Фото Reuters

«Реал» дома обыграл «Вильярреал» в матче 8-го тура чемпионата Испании — 3:1.

У хозяев дважды забил Винисиус Жуниор, еще один мяч на счету Килиана Мбаппе. У гостей отличился Жорж Микаутадзе.

«Вильярреал» завершил матч в меньшинстве: на 77-й минуте был удален защитник команды Сантьяго Моуриньо.

«Реал» поднялся на первое место в турнирной таблице ла лиги с 21 очком в 8 матчах. Второй идет «Барселона» с 19 очками в 7 играх. Каталонцы проведут свой матч 8-го тура в воскресенье, 5 октября против «Севильи». «Вильярреал» занимает третье место с 16 очками.

В следующем туре «Реал» сыграет на выезде с «Хетафе», а «Вильярреал» примет на своем поле «Бетис».

Чемпионат Испании. Ла лига. 8-й тур.
04 октября, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:1
Вильярреал

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Вильярреал
ФК Реал
Читайте также
«Оборона красно-белых безобразная, они вообще не соображают». Что говорят о предстоящем матче ЦСКА - «Спартак»
Трамп потребовал от ХАМАС быстрых действий в вопросе освобождения заложников
Двалишвили и Сэндхаген проведут титульный бой на турнире UFC в Лас-Вегасе
В Грузии прошли парламентские выборы. Главное
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
В Турции призвали Европу прислушаться к словам Путина
Популярное видео
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • СереХа

    Реал был идеален сегодня.

    05.10.2025

    • «Атлетик» дома одержал победу над «Мальоркой»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Реал 8 7 0 1 19-9 21
    2
    		 Барселона 7 6 1 0 21-5 19
    3
    		 Вильярреал 8 5 1 2 14-8 16
    4
    		 Эльче 7 3 4 0 10-6 13
    5
    		 Атлетик 8 4 1 3 9-9 13
    6
    		 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
    7
    		 Бетис 7 3 3 1 11-7 12
    8
    		 Атлетико 7 3 3 1 14-9 12
    9
    		 Хетафе 8 3 2 3 9-11 11
    10
    		 Севилья 7 3 1 3 11-10 10
    11
    		 Осасуна 8 3 1 4 7-8 10
    12
    		 Алавес 7 2 2 3 6-7 8
    13
    		 Валенсия 8 2 2 4 10-14 8
    14
    		 Леванте 8 2 2 4 13-14 8
    15
    		 Овьедо 8 2 0 6 4-14 6
    16
    		 Жирона 8 1 3 4 5-17 6
    17
    		 Р. Сосьедад 7 1 2 4 7-11 5
    18
    		 Сельта 7 0 5 2 6-9 5
    19
    		 Р. Вальекано 7 1 2 4 7-10 5
    20
    		 Мальорка 8 1 2 5 7-13 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    3.10 22:00
    Осасуна – Хетафе
    		 2 : 1
    4.10 15:00
    Овьедо – Леванте
    		 0 : 2
    4.10 17:15
    Жирона – Валенсия
    		 2 : 1
    4.10 19:30
    Атлетик – Мальорка
    		 2 : 1
    4.10 22:00
    Реал – Вильярреал
    		 3 : 1
    5.10 15:00
    Алавес – Эльче
    		 - : -
    5.10 17:15
    Севилья – Барселона
    		 - : -
    5.10 19:30
    Эспаньол – Бетис
    		 - : -
    5.10 19:30
    Р. Сосьедад – Р. Вальекано
    		 - : -
    5.10 22:00
    Сельта – Атлетико
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Килиан Мбаппе

    Килиан Мбаппе

    Реал

    		 9
    Хулиан Альварес

    Хулиан Альварес

    Атлетико

    		 6
    Карл Этта Эйонг

    Карл Этта Эйонг

    Леванте

    		 5
    П
    Луис Милья

    Луис Милья

    Хетафе

    		 5
    Маркус Рэшфорд

    Маркус Рэшфорд

    Барселона

    		 4
    Винисиус Жуниор

    Винисиус Жуниор

    Реал

    		 4
    И К Ж
    Серхио Камельо

    Серхио Камельо

    Райо Вальекано

    		 5 1 2
    Федерико Виньяс

    Федерико Виньяс

    Овьедо

    		 6 1 2
    Александр Серлот

    Александр Серлот

    Атлетико

    		 6 1 2
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости