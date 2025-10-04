«Реал» в большинстве победил «Вильярреал», Винисиус сделал дубль

«Реал» дома обыграл «Вильярреал» в матче 8-го тура чемпионата Испании — 3:1.

У хозяев дважды забил Винисиус Жуниор, еще один мяч на счету Килиана Мбаппе. У гостей отличился Жорж Микаутадзе.

«Вильярреал» завершил матч в меньшинстве: на 77-й минуте был удален защитник команды Сантьяго Моуриньо.

«Реал» поднялся на первое место в турнирной таблице ла лиги с 21 очком в 8 матчах. Второй идет «Барселона» с 19 очками в 7 играх. Каталонцы проведут свой матч 8-го тура в воскресенье, 5 октября против «Севильи». «Вильярреал» занимает третье место с 16 очками.

В следующем туре «Реал» сыграет на выезде с «Хетафе», а «Вильярреал» примет на своем поле «Бетис».