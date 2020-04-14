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«Реал» видит в Обамеянге замену Бензема

06:51
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Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в «Реале», сообщает France Football. Мадридцы считают, что он может заменить Карима Бензема.

Контракт 30-летнего габонца с «канонирами» рассчитан до лета следующего года. «Арсенал» сохранит его только в случае существенной прибавки к зарплате. Ранее сообщалось, что он недоволен своим положением в клубе.

В сезоне-2019/20 Габонец забил 20 голов и отдал 1 результативную передачу в 32 матчах за «Арсенал».

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