«Реал» входит в список претендентов на Гравенберха

Полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх находится в сфере интересов «Реала», сообщает Kicker.

На прошлой неделе агент голландца провел встречу с представителем «Баварии» Оливером Каном. Ранее также сообщалось об интересе к 19-летнему игроку со стороны «Ювентуса».

Главным претендентом на хавбека все еще остается «Бавария», но мюнхенцы не готовы платить «Аяксу» требуемые 30 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Гравенберх провел 34 матча за «Аякс», на его счету 1 гол и 4 результативные передачи. Его соглашение с клубом из Амстердама рассчитано до 2023 года.