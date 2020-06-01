«Реал» вернулся к командным тренировкам: Бэйл снова вспомнил о гольфе

«Реал» продолжает готовиться к возобновлению сезона в чемпионате Испании.

Сегодня, 1 июня, игроки мадридского клуба приступили к командным тренировкам. Футболисты принимали участие в занятии в полном составе впервые с марта.

На одном из фото нападающий «сливочных» Гарет Бэйл в стал позу гольфиста.

Ла лига возобновится 11 июня. «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 56 очками.