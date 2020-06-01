«Реал» вернулся к командным тренировкам: Бэйл снова вспомнил о гольфе
20:23
«Реал» продолжает готовиться к возобновлению сезона в чемпионате Испании.
Сегодня, 1 июня, игроки мадридского клуба приступили к командным тренировкам. Футболисты принимали участие в занятии в полном составе впервые с марта.
На одном из фото нападающий «сливочных» Гарет Бэйл в стал позу гольфиста.
Ла лига возобновится 11 июня. «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 56 очками.
??? Monday morning... and back to work at #RMCity!#HalaMadrid pic.twitter.com/wN92CqxGcD— Real Madrid C.F. ??? (@realmadriden) June 1, 2020
Gareth Bale is a massive troll. ?? pic.twitter.com/ZqaAaygaP3— Not Match of the Day (@NOT_MOTD) June 1, 2020
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