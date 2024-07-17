«Реал» вернул себе звание самого дорогого футбольного бренда в мире

Испанский «Реал» снова стал самым дорогим футбольным брендом мира, сменив на первой строчке рейтинга английский «Манчестер Сити».

Исследование проводила консалтинговая компания Brand Finance. В новой версии рейтинга за 2024 год утверждается, что общая стоимость бренда «Реал» составила 1,805 миллиарда долларов. Сумма увеличилась на 292 миллиона долларов по сравнению с 2023 годом.

Действующие победители Лиги чемпионов и чемпионы Испании вернули себе первое место в рейтинге, который уже возглавляли ранее, в 2019-2022 годах.

«Реал» является самым титулованным клубом в истории ЛЧ (15 трофеев) и рекордсменом по количеству побед в чемпионате Испании (36 раз).