«Реал» вернул себе звание самого дорогого футбольного бренда в мире
Испанский «Реал» снова стал самым дорогим футбольным брендом мира, сменив на первой строчке рейтинга английский «Манчестер Сити».
Исследование проводила консалтинговая компания Brand Finance. В новой версии рейтинга за 2024 год утверждается, что общая стоимость бренда «Реал» составила 1,805 миллиарда долларов. Сумма увеличилась на 292 миллиона долларов по сравнению с 2023 годом.
Действующие победители Лиги чемпионов и чемпионы Испании вернули себе первое место в рейтинге, который уже возглавляли ранее, в 2019-2022 годах.
«Реал» является самым титулованным клубом в истории ЛЧ (15 трофеев) и рекордсменом по количеству побед в чемпионате Испании (36 раз).
Источник: Brand Finance
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|Барселона
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3
|Жирона
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4
|Атлетико
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|0-0
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5
|Атлетик
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6
|Р. Сосьедад
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7
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8
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9
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10
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|0-0
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11
|Осасуна
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|0-0
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12
|Хетафе
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|0-0
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13
|Сельта
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|0
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|0-0
|0
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14
|Севилья
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|0-0
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15
|Мальорка
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|0-0
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16
|Лас-Пальмас
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|0-0
|0
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17
|Р. Вальекано
|0
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|0
|0
|0-0
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18
|Леганес
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|0
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|0-0
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19
|Вальядолид
|0
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|0
|0
|0-0
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20
|Эспаньол
|0
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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