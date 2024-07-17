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Сегодня, 16:05

«Реал» вернул себе звание самого дорогого футбольного бренда в мире

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Испанский «Реал» снова стал самым дорогим футбольным брендом мира, сменив на первой строчке рейтинга английский «Манчестер Сити».

Исследование проводила консалтинговая компания Brand Finance. В новой версии рейтинга за 2024 год утверждается, что общая стоимость бренда «Реал» составила 1,805 миллиарда долларов. Сумма увеличилась на 292 миллиона долларов по сравнению с 2023 годом.

Действующие победители Лиги чемпионов и чемпионы Испании вернули себе первое место в рейтинге, который уже возглавляли ранее, в 2019-2022 годах.

«Реал» является самым титулованным клубом в истории ЛЧ (15 трофеев) и рекордсменом по количеству побед в чемпионате Испании (36 раз).

Источник: Brand Finance
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
11
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
15
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
17
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
18
 Леганес 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
20
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15.08 20:00
Атлетик – Хетафе
 - : -
15.08 22:30
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 - : -
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Лас-Пальмас – Севилья
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