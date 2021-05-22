«Реал» вернет Себальоса из «Арсенала» и постарается продать игрока

Полузащитник Дани Себальос в конце текущего сезона покинет «Арсенал», за который выступает на правах аренды, и вернется в мадридский «Реал», сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо. «Канониры» решили не пытаться подписать 24-летнего испанца на постоянной основе, о чем было решено несколько недель назад.

При этом в мадридском клубе также готовы расстаться с игроком. «Реал» ждет новых предложений по футболисту.

В текущем сезоне на его счету 40 матчей во всех турнирах за «Арсенал» и 3 результативные передачи.