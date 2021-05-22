«Реал» вернет Себальоса из «Арсенала» и постарается продать игрока
Полузащитник Дани Себальос в конце текущего сезона покинет «Арсенал», за который выступает на правах аренды, и вернется в мадридский «Реал», сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо. «Канониры» решили не пытаться подписать 24-летнего испанца на постоянной основе, о чем было решено несколько недель назад.
При этом в мадридском клубе также готовы расстаться с игроком. «Реал» ждет новых предложений по футболисту.
В текущем сезоне на его счету 40 матчей во всех турнирах за «Арсенал» и 3 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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