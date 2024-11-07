«Реал» ведет переговоры с Хаби Алонсо

Президент «Реала» Флорентино Перес последние несколько месяцев ведет переговоры с окружением главного тренера «Байера» Хаби Алонсо. По информации TEAMtalk, испанский специалист близок к тому, чтобы дать устное согласие на предложение мадридского клуба.

В случае увольнения Карло Анчелотти из-за неудачных результатов по ходу сезона команду до лета может возглавить Рауль, после чего ему на смену придет Хаби Алонсо.

Хаби Алонсо, который в игроцкие годы выступал за «Реал», тренирует «Байер» с октября 2022 года. В прошлом сезоне леверкузенская команда стала чемпионами Германии и завоевала Кубок страны.