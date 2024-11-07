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Сегодня, 01:45

«Реал» ведет переговоры с Хаби Алонсо

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хаби Алонсо.
Фото Reuters

Президент «Реала» Флорентино Перес последние несколько месяцев ведет переговоры с окружением главного тренера «Байера» Хаби Алонсо. По информации TEAMtalk, испанский специалист близок к тому, чтобы дать устное согласие на предложение мадридского клуба.

В случае увольнения Карло Анчелотти из-за неудачных результатов по ходу сезона команду до лета может возглавить Рауль, после чего ему на смену придет Хаби Алонсо.

Хаби Алонсо, который в игроцкие годы выступал за «Реал», тренирует «Байер» с октября 2022 года. В прошлом сезоне леверкузенская команда стала чемпионами Германии и завоевала Кубок страны.

Карло Анчелотти. Relevo: главному тренеру «Реала» Анчелотти грозит увольнение

Футбол
ФК Реал
Хаби Алонсо
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Relevo: главному тренеру «Реала» Анчелотти грозит увольнение
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 12 11 0 1 40-11 33
2
 Реал 11 7 3 1 21-11 24
3
 Атлетико 12 6 5 1 18-7 23
4
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
5
 Осасуна 12 6 3 3 17-16 21
6
 Атлетик 12 5 4 3 18-12 19
7
 Бетис 12 5 4 3 12-10 19
8
 Мальорка 12 5 3 4 10-9 18
9
 Р. Вальекано 11 4 4 3 12-10 16
10
 Сельта 12 5 1 6 18-20 16
11
 Р. Сосьедад 12 4 3 5 10-10 15
12
 Жирона 12 4 3 5 15-17 15
13
 Севилья 12 4 3 5 12-17 15
14
 Алавес 12 4 1 7 14-19 13
15
 Леганес 12 2 5 5 12-16 11
16
 Хетафе 12 1 7 4 8-10 10
17
 Эспаньол 12 3 1 8 11-22 10
18
 Лас-Пальмас 12 2 3 7 13-21 9
19
 Вальядолид 12 2 2 8 9-24 8
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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36 тур
37 тур
38 тур
1.11 23:00
Алавес – Мальорка
 1 : 0
2.11 16:00
Осасуна – Вальядолид
 1 : 0
2.11 18:15
Жирона – Леганес
 4 : 3
3.11 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
 2 : 0
3.11 18:15
Барселона – Эспаньол
 3 : 1
3.11 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
 0 : 2
3.11 23:00
Атлетик – Бетис
 1 : 1
4.11 23:00
Сельта – Хетафе
 1 : 0
25.05 00:00
Валенсия – Реал
 - : -
25.05 00:00
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 7
Рафинья

Рафинья

Барселона

 7
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 7
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 11 1 4
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 8 1 2
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