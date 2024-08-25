«Реал» разгромил «Вальядолид», забив два гола в концовке матча

«Реал» дома обыграл «Вальядолид» в матче 2-го тура чемпионата Испании — 3:0.

Первый гол на 50-й минуте встречи забил Федерико Вальверде. На 88-й минуте Брахим Диас увеличил преимущество хозяев. Окончательный счет в игре установил Эндрик, который отличился на 90+6-й минуте.

«Реал» с 4 очками занимает третье место в турнирной таблице ла лиги. «Вальядолид» (3 балла) опустился на 8-ю позицию.

29 августа «сливочные» отправятся в гости к «Лас-Пальмасу». Команда Пауло Пессолано на следующий день примет «Леганес».