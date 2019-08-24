Стали известны стартовые составы «Реала» и «Вальядолида» на матч 2-го тура чемпионата Испании. Встреча начнется в 20.00 (мск) и пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Стартовый состав «Реал»: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марселу — Каземиру, Иско, Кроос, Хамес — Бензема, Бэйл.

Запасные: Навас, Начо, Милитао, Вальверде, Васкес, Жуниор, Йович.

«Вальядолид»: Масип — Салису, Начо, Мойяно, Кико — Порро, Феде, Мичел, Плано, Гвардиола — Унал.

Запасные: Лунин, Антоньито, Фернандес, Суарес, Тухами, Рубио, ла Фуэнте.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Реал» — «Вальядолид».

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