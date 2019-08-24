«Реал» — «Вальядолид»: Хамес и Бэйл в старте хозяев
19:42
Стали известны стартовые составы «Реала» и «Вальядолида» на матч 2-го тура чемпионата Испании. Встреча начнется в 20.00 (мск) и пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Стартовый состав «Реал»: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марселу — Каземиру, Иско, Кроос, Хамес — Бензема, Бэйл.
Запасные: Навас, Начо, Милитао, Вальверде, Васкес, Жуниор, Йович.
«Вальядолид»: Масип — Салису, Начо, Мойяно, Кико — Порро, Феде, Мичел, Плано, Гвардиола — Унал.
Запасные: Лунин, Антоньито, Фернандес, Суарес, Тухами, Рубио, ла Фуэнте.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Реал» — «Вальядолид».
??? @isco_alarcon #RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/bAWf1VOVo0— Real Madrid C.F.? (@realmadrid) August 24, 2019
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