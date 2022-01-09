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«Реал» разгромил «Валенсию», Винисиус оформил дубль, Бензема забил 301-й гол

00:52
Карим Бензема. Фото Reuters
Карим Бензема. Фото Reuters
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«Реал» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании победил «Валенсию» со счетом 4:1. В составе «Королевского клуба» дубль оформил Винисиус Жуниор.

Еще два гола на счету Карима Бензема, который забил 300-й и 301-й мяч за «Реал» во всех турнирах. Всего четыре игрока преодолели отметку в 300 голов за мадридцев. Впереди Бензема только Криштиану Роналду (450 голов), Рауль (323) и Альфредо Ди Стефано (308).

В составе «Валенсии» отличился Гонсалу Гедеш. Он же не смог реализовать пенальти. Российский нападающий «летучих мышей» Денис Черышев вышел на замену на 66-й минуте вместо Юнуса Мусаха.

«Реал» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 49 очков. «Валенсия» занимает девятую строчку — 28 очков.

Испания. Лига 1. 20-й тур
08 янв, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
4:1
Валенсия
Голы
Бензема, 43 (1:0), Винисиус Жуниор, 52 (2:0), Винисиус Жуниор, 61 (3:0), Гонсалу Гедеш, 76 (3:1), Бензема, 88 (4:1)
Нереализованный пенальти
Гонсалу Гедеш 76
Реал
Куртуа Эдер Милитау Алаба Менди Кроос Модрич (Себальос, 70 ) Каземиру (Камавинга, 71 ) Бензема (Иско, 89 ) Асенсио Васкес (Начо, 87 ) Винисиус Жуниор (Вальверде, 87 )
Валенсия
Силлессен Гильямон Диакаби Хосе Гайя Альдерете Васс Пиччини (Иранцо, 79) Муса (Вальехо, 83) Гонсалу Гедеш Гомес (Черышев, 66) Элдер Кошта (Маркос Андре, 66)
Предупреждения
Каземиру 14, Эдер Милитау 26, Менди 75  -  Пиччини 51, Муса 58, Черышев 84
Судьи
Эрнандес-Эрнандес

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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