«Реал» разгромил «Валенсию», Винисиус оформил дубль, Бензема забил 301-й гол
«Реал» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании победил «Валенсию» со счетом 4:1. В составе «Королевского клуба» дубль оформил Винисиус Жуниор.
Еще два гола на счету Карима Бензема, который забил 300-й и 301-й мяч за «Реал» во всех турнирах. Всего четыре игрока преодолели отметку в 300 голов за мадридцев. Впереди Бензема только Криштиану Роналду (450 голов), Рауль (323) и Альфредо Ди Стефано (308).
В составе «Валенсии» отличился Гонсалу Гедеш. Он же не смог реализовать пенальти. Российский нападающий «летучих мышей» Денис Черышев вышел на замену на 66-й минуте вместо Юнуса Мусаха.
«Реал» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 49 очков. «Валенсия» занимает девятую строчку — 28 очков.
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