«Реал» переиграл «Валенсию»

«Реал» выиграл у «Валенсии» в матче 17-го тура чемпионата Испании — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

В первом тайме голов забито не было. Перед самым перерывом защитник Антонио Рюдигер отметился забитым мячом, но его отменили после ВАР из-за нарушения правил.

В начале второго тайма хозяева за 2 минуты забили два гола. Сначала отличился Марко Асенсио, а затем — Винисиус Жуниор. В обоих случах автором голевой передачи стал форвард Карим Бензема.

На 72-й минуте гости остались в меньшинстве, так как защитник Габриэль Паулиста получил красную карточку.

Мадридская команда вновь сократила отставание от лидирующей «Барселоны» до 5 очков. «Валенсия» с 20 очками идет на 14-й строчке.