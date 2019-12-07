«Реал» в меньшинстве удержал победу над «Эспаньолом»

«Реал» взял верх над «Эспаньолом» в матче 16-го тура чемпионата Испании — 2:0. Голами отметились Рафаэль Варан и Карим Бензема. На 83-й минуте с поля был удален защитник Ферлан Менди.

Победа позволила «Реалу» выйти в единоличные лидеры ла лиги. На 3 очка от него отстает «Барселона», у которой есть игра в запасе. «Эспаньол» идет на предпоследней строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

16-й тур

«Реал» — «Эспаньол» — 2:0 (1:0)

Голы: Варан, 37 (1:0). Бензема, 79 (2:0).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Менди, Каземиру, Вальверде, Кроос (Модрич, 71), Бензема, Винисиус Жуниор (Эдер Милитау, 85), Родригу (Диас, 85).

«Эспаньол»: Диего Лопес, Гомес, Давид Лопес, Калеро, Эспиноса, Вила, Гранеро (Поль Лосано, 73), Рока, Дардер, Кальери (Мелендо, 83), У Лэй (Кампусано, 65).

Предупреждения: Гранеро, 15. Винисиус Жуниор, 17. Рока, 61. Менди, 63. Вальверде, 74. Дардер, 90+1.

Удаление: Менди, 83.

Судья: Хайме Латре.

7 декабря. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».