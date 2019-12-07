«Реал» в меньшинстве удержал победу над «Эспаньолом»
«Реал» взял верх над «Эспаньолом» в матче 16-го тура чемпионата Испании — 2:0. Голами отметились Рафаэль Варан и Карим Бензема. На 83-й минуте с поля был удален защитник Ферлан Менди.
Победа позволила «Реалу» выйти в единоличные лидеры ла лиги. На 3 очка от него отстает «Барселона», у которой есть игра в запасе. «Эспаньол» идет на предпоследней строчке.
Чемпионат Испании
Лига 1
16-й тур
«Реал» — «Эспаньол» — 2:0 (1:0)
Голы: Варан, 37 (1:0). Бензема, 79 (2:0).
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Менди, Каземиру, Вальверде, Кроос (Модрич, 71), Бензема, Винисиус Жуниор (Эдер Милитау, 85), Родригу (Диас, 85).
«Эспаньол»: Диего Лопес, Гомес, Давид Лопес, Калеро, Эспиноса, Вила, Гранеро (Поль Лосано, 73), Рока, Дардер, Кальери (Мелендо, 83), У Лэй (Кампусано, 65).
Предупреждения: Гранеро, 15. Винисиус Жуниор, 17. Рока, 61. Менди, 63. Вальверде, 74. Дардер, 90+1.
Удаление: Менди, 83.
Судья: Хайме Латре.
7 декабря. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/