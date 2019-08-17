«Реал» в меньшинстве обыграл «Сельту», Модрич получил красную карточку

«Реал» в матче 1-го тура чемпионата Испании в гостях обыграл «Сельту» со счетом 3:1. Голы забили Карим Бензема, Тони Кроос и Лукас Васкес. У хозяев в самом конце матча отличился Икер Лосада.

Отметим, что на 56-й минуте встречи свою первую прямую красную карточку в карьере получил хавбек «Королевского клуба» Лука Модрич. После этого команда забила два гола.

Чемпионат Испании

Лига 1

1-й тур

«Сельта» — «Реал» — 1:3 (0:1)

Голы: Бензема, 12 (0:1). Кроос, 61 (0:2). Л.Васкес, 80 (0:3). Лосада, 90+1 (1:3).

«Сельта»: Бланко, Костас, К.Васкес, Оласа, Араухо, Мендес, Суарес, Лоботка (Систо, 75), Бельтран (Шейх, 83), Аспас, Фернандес (Лосада, 88).

«Реал»: Куртуа, Одриосола, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Модрич, Каземиру, Кроос, Бэйл (Иско, 75), Бензема (Йович, 81), Винисиус Жуниор (Л.Васкес, 69).

Предупреждения: К.Васкес, 7. Бланко, 12. Аспас, 12. Винисиус Жуниор, 36. Фернандес, 49. Одриосола, 64. Костас, 74.

Удаление: Модрич, 56.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

17 августа. Виго. Стадион «Балаидос».