«Реал» в ближайшие дни продлит контракт с Кроосом

Полузащитник «Реала» Тони Кроос продлит контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, мадридский клуб в ближайшее время объявит о продлении контракта с 33-летним немцем. Соглашение будет рассчитано до лета 2024 года.

В минувшем сезоне Кроос провел за «Реал» 50 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.