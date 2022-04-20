«Реал» в ближайшее время продлит контракт с форвардом Винисиусом

«Реал» близок к продлению контракта с нападающим Винисиусом Жуниором, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, мадридцы готовы предложить футболисту контракт до 2027 года. Нынешнее соглашение истекает летом 2024 года.

В составе «Реала» игрок выступает с лета 2018 года. Трансферная стоимость 21-летнего бразильца — 100 миллионов евро. В этом сезоне форвард за «Реал» 44 матча во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и отдал 17 голевых передач.