«Реал» в 2025 году намерен подписать Александра-Арнолда и Альфонсо Дейвиса

«Реал» определился с главными целями на летнее трансферное окно 2025 года, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, мадридцы намерены приобрести следующим летом защитника «Ливерпуля» Трента Александра-Арнолда и защитника «Баварии» Алфонсо Дейвиса.

В минувшем сезоне 25-летний англичанин провел 37 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 9 результативных передач. На счету 23-летнего канадца 3 гола и 6 передач в 42 играх сезона.