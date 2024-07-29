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«Реал» в 2025 году намерен подписать Александра-Арнолда и Альфонсо Дейвиса

Сергей Разин
корреспондент
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«Реал» определился с главными целями на летнее трансферное окно 2025 года, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, мадридцы намерены приобрести следующим летом защитника «Ливерпуля» Трента Александра-Арнолда и защитника «Баварии» Алфонсо Дейвиса.

В минувшем сезоне 25-летний англичанин провел 37 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 9 результативных передач. На счету 23-летнего канадца 3 гола и 6 передач в 42 играх сезона.

Алфонсо Дейвис
ФК Реал
Трент Александр-Арнолд
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