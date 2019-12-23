«Реал» в 2019 году забил 100 голов. На 30 меньше, чем в худший год с Роналду

«Реал» в 2019 году забил ровно сто голов. Для мадридцев это худший показатель за уходящее десятилетие. До этого худшим результатом десятых было 130 мячей в 2010 году.

Примечательно, что 2019 год стал первым для «Реала» полноценным годом после ухода Криштиану Роналду. Португалец провел в составе мадридцев первую половину 2018 года, после чего перешел в «Ювентус».

Лучшим годом за последние 10 лет для «Реала» стал 2014-й — 178 забитых мячей.