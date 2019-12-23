«Реал» в 2019 году забил 100 голов. На 30 меньше, чем в худший год с Роналду
«Реал» в 2019 году забил ровно сто голов. Для мадридцев это худший показатель за уходящее десятилетие. До этого худшим результатом десятых было 130 мячей в 2010 году.
Примечательно, что 2019 год стал первым для «Реала» полноценным годом после ухода Криштиану Роналду. Португалец провел в составе мадридцев первую половину 2018 года, после чего перешел в «Ювентус».
Лучшим годом за последние 10 лет для «Реала» стал 2014-й — 178 забитых мячей.
? N?mero de goles del Madrid en los ?ltimos 10 a?os:— Diario AS (@diarioas) December 23, 2019
? 2010: 130 ?
? 2011: 167 ?
? 2012: 156 ?
? 2013: 156 ?
? 2014: 178 ?
? 2015: 140 ?
? 2016: 152 ?
? 2017: 156 ?
? 2018: 142 ?
? 2019 (primer a?o completo sin Cristiano): 100 ?
? Dato: @2010MisterChip pic.twitter.com/hukARjDoIW