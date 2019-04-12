"Реал" утвердил финансирование реконструкции "Сантьяго Бернабеу"

Руководство мадридского "Реал" завершило последние бюрократические нюансы перед началом реконструкции домашней арены.
Испанский клуб получит кредит на сумму в 575 миллионов евро сроком на 30 лет со ставкой в 2,5 процента. Средства поступят на счет клуба в три транша: в июле 2019, 2020 и в 2021 гг.
"Реал" начнет исполнять свои кредитные обязательства с 2023 года: ежегодный платеж составит 29,5 миллионов евро. Выплаты будут продолжаться до 2049 года включительно.
Начало реконструкции "Сантьяго Бернабеу" запланировано на май этого года.
Official Announcement. #RealMadrid 👇https://t.co/IkNuypLvvE– Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) 12 апреля 2019 г.
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