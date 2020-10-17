«Реал» уступил «Кадису» и потерпел первое поражение в сезоне
«Реал» в домашнем матче 6-го тура чемпионата Испании уступил «Кадису» со счетом 0:1.
Единственный гол на счету форварда гостей Чоко Лосано.
После этого матча обе команды имеют по 10 очков, мадридцы занимают первое место, имея матч в запасе, «Кадис» — на второй строчке.
Чемпионат Испании. Лига 1
6-й тур
Гол: Лосано, 16.
«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос (Эдер Милитау, 46), Марселу, Варан, Начо, Модрич (Каземиру, 46), Кроос (Йович, 78), Иско (Вальверде, 46), Бензема, Васкес (Асенсио, 47), Винисиус Жуниор.
«Кадис»: Ледесма, Кала, Эспино, Акапо, Фали, Фернандес (Фернандес, 86), Хосе Мари (Гарридо, 76), Йенссон (Искиэрдо, 86), Негредо (Хименес, 81), Лосано (Малбашич, 47), Санчес.
Предупреждения: Серхио Рамос, 34. Эдер Милитау, 90.
Судья: Хайме Латре (Испания).
17 октября. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».
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