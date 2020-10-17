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«Реал» уступил «Кадису» и потерпел первое поражение в сезоне

21:33
Тибо Куртуа. Фото AFP
Тибо Куртуа. Фото AFP
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«Реал» в домашнем матче 6-го тура чемпионата Испании уступил «Кадису» со счетом 0:1.

Единственный гол на счету форварда гостей Чоко Лосано.

После этого матча обе команды имеют по 10 очков, мадридцы занимают первое место, имея матч в запасе, «Кадис» — на второй строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

6-й тур

«Реал» — «Кадис» — 0:1 (0:1)

Гол: Лосано, 16.

«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос (Эдер Милитау, 46), Марселу, Варан, Начо, Модрич (Каземиру, 46), Кроос (Йович, 78), Иско (Вальверде, 46), Бензема, Васкес (Асенсио, 47), Винисиус Жуниор.

«Кадис»: Ледесма, Кала, Эспино, Акапо, Фали, Фернандес (Фернандес, 86), Хосе Мари (Гарридо, 76), Йенссон (Искиэрдо, 86), Негредо (Хименес, 81), Лосано (Малбашич, 47), Санчес.

Предупреждения: Серхио Рамос, 34. Эдер Милитау, 90.

Судья: Хайме Латре (Испания).

17 октября. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».

Реал — Кадис

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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