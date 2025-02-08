«Реал» устроил прощальную церемонию Марсело

«Реал» пригласил бывшего защитника Марсело на матч с «Атлетико» в 23-м туре ла лиги.

Перед игрой «сливочные» устроили бразильцу прощальную церемонию. 6 февраля Марсело объявил о завершении карьеры в 36 лет.

В мадридском клубе Марсело играл с 2007 по 2022 год, проведя 546 матчей (38 голов и 103 результативных паса). Бразилец шесть раз становился чемпионом Испании и пять раз выигрывал Лигу чемпионов.