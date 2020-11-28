Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Реал» устроил минуту молчания в память о бывшем игроке «Барселоны» Марадоне

28 ноября 2020, 23:58
Минута молчания перед матчем &quot;Реал&quot; - &quot;Алавес&quot; в память о Диего Марадоне. Фото ФК "Реал"
Минута молчания перед матчем &quot;Реал&quot; - &quot;Алавес&quot; в память о Диего Марадоне. Фото ФК "Реал"
Теги:

Матч 11-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Алавес» начался с минуты молчания. Игроки почтили память бывшего капитана сборной Аргентины Диего Марадоны. Аргентинец скончался от остановки сердца 25 ноября в возрасте 60 лет.

Примечательно, что с 1982 по 1984 год Марадона выступал за принципиальных соперников «Реала» — «Барселону».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир