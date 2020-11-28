«Реал» устроил минуту молчания в память о бывшем игроке «Барселоны» Марадоне
Матч 11-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Алавес» начался с минуты молчания. Игроки почтили память бывшего капитана сборной Аргентины Диего Марадоны. Аргентинец скончался от остановки сердца 25 ноября в возрасте 60 лет.
? Minuto de silencio en el Di St?fano en memoria de Maradona.#RealMadrid pic.twitter.com/W1XqhYuplz— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 28, 2020
Примечательно, что с 1982 по 1984 год Марадона выступал за принципиальных соперников «Реала» — «Барселону».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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