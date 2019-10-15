«Реал» установил систему защиты от дронов на тренировочной базе

«Реал» решил защитить свою тренировочную базу Вальдебебас, установив систему защиты от беспилотников. Таким образом мадридцы хотят обеспечить безопасность своим футболистам, тренерскому штабу и персоналу, сообщает Marca.

Одной из причин такого решения стали участившиеся серии ограблений домов представителей клуба, например Карима Бензема, Зинедина Зидана, Иско и Каземиру. Также в «Реале» хотят защитить себя от шпионажа со стороны других клубов.

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