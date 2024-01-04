«Реал» установил рекорд по пропущенным голам в первом круге

«Реал» обыграл «Мальорку» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Испании. Мадридская команда завершила первый круг сезона-2023/24 на первом месте.

Как сообщает MisterChip, «Реал» показал свой лучший результат по пропущенным голам после 19 туров — 11 мячей.

Также отмечается, что 7 из 9 последних команд, которые за первый круг пропускали 11 голов или меньше, становились чемпионами.