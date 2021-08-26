«Реал» удивлен реакцией «ПСЖ» на предложение по Мбаппе

«Реал» удивлен реакцией «ПСЖ» относительно трансфера нападающего Килиана Мбаппе, сообщает Marca.

По данным источника, спортивный директор парижан Леонардо сказал, что клуб недоволен тем, как «Реал» ведет себя относительно перехода французского игрока Килиана Мбаппе. Сам футболист хочет уйти из команды.

Мадридцы считают, что они ведут себя максимально корректно.