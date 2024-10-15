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Сегодня, 17:16

«Реал» удалил Мбаппе с рекламного фото

Ана Горшкова
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

«Реал» в своих соцсетях опубликовал фотографии с рекламной кампании коллекции Artist Pack.

На снимке нет нападающего клуба Килиана. При этом на такой же фотографии, опубликованной Джудом Беллингемом, Мбаппе присутствует.

В «Реале» заявили, что удаление Мбаппе с фото не связано с ситуацией о возможном обвинении француза в изнасиловании. Снимок пришлось изменить из-за того, что мероприятие рекламирует adidas, а у Мбаппе контракт с Nike.

14 октября СМИ сообщили, что в отеле в центре Стокгольма, где проживал Мбаппе вместе с семьей, произошло изнасилование. Женщина, предположительно ставшая жертвой, обвинила в произошедшем футболиста.

RMC Sport сообщил, что в «Реале» не переживают из-за ситуации вокруг 25-летнего игрока.

Килиан Мбаппе. «Фейк!» Мбаппе фигурирует в новостях об изнасиловании в шведском отеле — он считает это провокацией

Килиан Мбаппе
ФК Реал
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