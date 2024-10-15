«Реал» удалил Мбаппе с рекламного фото
«Реал» в своих соцсетях опубликовал фотографии с рекламной кампании коллекции Artist Pack.
На снимке нет нападающего клуба Килиана. При этом на такой же фотографии, опубликованной Джудом Беллингемом, Мбаппе присутствует.
В «Реале» заявили, что удаление Мбаппе с фото не связано с ситуацией о возможном обвинении француза в изнасиловании. Снимок пришлось изменить из-за того, что мероприятие рекламирует adidas, а у Мбаппе контракт с Nike.
14 октября СМИ сообщили, что в отеле в центре Стокгольма, где проживал Мбаппе вместе с семьей, произошло изнасилование. Женщина, предположительно ставшая жертвой, обвинила в произошедшем футболиста.
RMC Sport сообщил, что в «Реале» не переживают из-за ситуации вокруг 25-летнего игрока.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|9
|8
|0
|1
|28-9
|24
|
2
|Реал
|9
|6
|3
|0
|19-6
|21
|
3
|Атлетико
|9
|4
|5
|0
|13-5
|17
|
4
|Вильярреал
|9
|5
|2
|2
|17-17
|17
|
5
|Осасуна
|9
|4
|3
|2
|13-14
|15
|
6
|Атлетик
|9
|4
|2
|3
|13-10
|14
|
7
|Мальорка
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Р. Вальекано
|9
|3
|4
|2
|11-9
|13
|
9
|Сельта
|9
|4
|1
|4
|16-15
|13
|
10
|Жирона
|9
|3
|3
|3
|11-12
|12
|
11
|Севилья
|9
|3
|3
|3
|9-10
|12
|
12
|Бетис
|9
|3
|3
|3
|8-8
|12
|
13
|Эспаньол
|9
|3
|1
|5
|9-13
|10
|
14
|Алавес
|9
|3
|1
|5
|11-15
|10
|
15
|Р. Сосьедад
|9
|2
|3
|4
|7-8
|9
|
16
|Хетафе
|9
|1
|5
|3
|6-7
|8
|
17
|Леганес
|9
|1
|5
|3
|5-9
|8
|
18
|Валенсия
|9
|1
|3
|5
|5-13
|6
|
19
|Вальядолид
|9
|1
|2
|6
|5-19
|5
|
20
|Лас-Пальмас
|9
|0
|3
|6
|9-17
|3
|18.10
|22:00
|
Алавес – Вальядолид
|- : -
|19.10
|15:00
|
Атлетик – Эспаньол
|- : -
|19.10
|17:15
|
Осасуна – Бетис
|- : -
|19.10
|19:30
|
Жирона – Р. Сосьедад
|- : -
|19.10
|22:00
|
Сельта – Реал
|- : -
|20.10
|15:00
|
Мальорка – Р. Вальекано
|- : -
|20.10
|17:15
|
Атлетико – Леганес
|- : -
|20.10
|19:30
|
Вильярреал – Хетафе
|- : -
|20.10
|22:00
|
Барселона – Севилья
|- : -
|21.10
|22:00
|
Валенсия – Лас-Пальмас
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|10
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|6
|
|
Джовани Ло Сельсо
Бетис
|5
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|6
|1
|2
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|4
|1
|1
|
|
Александр Седлар
Алавес
|5
|1
|1