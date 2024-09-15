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Сегодня, 06:29

«Реал» стал третьим клубом ла лиги в XXI веке с 4 голами с пенальти в первых 5 матчах сезона

Руслан Минаев
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«Реал» стал третьей командой в XXI веке, которая забила четыре гола с пенальти в первых пяти матча сезона ла лиги, сообщает портал Opta.

«Сливочные» присоединились к «Райо Вальекано» (сезон-2002/03) и «Атлетико» (2012/13).

Команда Карло Анчелотти реализовала одиннадцатиметровые в матче с «Лас-Пальмасом» (1:1), «Бетисом» (2:0) и «Реал Сосьедад» (0:2).

ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 4 4 0 0 13-3 12
2
 Реал 5 3 2 0 9-2 11
3
 Вильярреал 5 3 2 0 11-8 11
4
 Атлетико 4 2 2 0 6-2 8
5
 Жирона 4 2 1 1 7-4 7
6
 Эспаньол 5 2 1 2 5-5 7
7
 Алавес 5 2 1 2 7-6 7
8
 Осасуна 4 2 1 1 5-7 7
9
 Сельта 4 2 0 2 10-9 6
10
 Мальорка 5 1 2 2 3-4 5
11
 Бетис 4 1 2 1 3-3 5
12
 Севилья 5 1 2 2 4-6 5
13
 Леганес 5 1 2 2 3-5 5
14
 Р. Вальекано 4 1 1 2 4-5 4
15
 Атлетик 4 1 1 2 3-4 4
16
 Вальядолид 4 1 1 2 1-10 4
17
 Р. Сосьедад 5 1 1 3 3-6 4
18
 Хетафе 4 0 3 1 1-2 3
19
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 4-7 2
20
 Валенсия 4 0 1 3 3-7 1
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13.09 22:00
Бетис – Леганес
 2 : 0
14.09 15:00
Мальорка – Вильярреал
 1 : 2
14.09 17:15
Эспаньол – Алавес
 3 : 2
14.09 19:30
Севилья – Хетафе
 1 : 0
14.09 22:00
Р. Сосьедад – Реал
 0 : 2
15.09 15:00
Сельта – Вальядолид
 - : -
15.09 17:15
Жирона – Барселона
 - : -
15.09 19:30
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