«Реал» стал третьим клубом ла лиги в XXI веке с 4 голами с пенальти в первых 5 матчах сезона
«Реал» стал третьей командой в XXI веке, которая забила четыре гола с пенальти в первых пяти матча сезона ла лиги, сообщает портал Opta.
«Сливочные» присоединились к «Райо Вальекано» (сезон-2002/03) и «Атлетико» (2012/13).
Команда Карло Анчелотти реализовала одиннадцатиметровые в матче с «Лас-Пальмасом» (1:1), «Бетисом» (2:0) и «Реал Сосьедад» (0:2).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|4
|4
|0
|0
|13-3
|12
|
2
|Реал
|5
|3
|2
|0
|9-2
|11
|
3
|Вильярреал
|5
|3
|2
|0
|11-8
|11
|
4
|Атлетико
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|
5
|Жирона
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
6
|Эспаньол
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
7
|Алавес
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
8
|Осасуна
|4
|2
|1
|1
|5-7
|7
|
9
|Сельта
|4
|2
|0
|2
|10-9
|6
|
10
|Мальорка
|5
|1
|2
|2
|3-4
|5
|
11
|Бетис
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|
12
|Севилья
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|
13
|Леганес
|5
|1
|2
|2
|3-5
|5
|
14
|Р. Вальекано
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|
15
|Атлетик
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|
16
|Вальядолид
|4
|1
|1
|2
|1-10
|4
|
17
|Р. Сосьедад
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|
18
|Хетафе
|4
|0
|3
|1
|1-2
|3
|
19
|Лас-Пальмас
|4
|0
|2
|2
|4-7
|2
|
20
|Валенсия
|4
|0
|1
|3
|3-7
|1
Результаты / календарь
1 тур
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38 тур
|13.09
|22:00
|
Бетис – Леганес
|2 : 0
|14.09
|15:00
|
Мальорка – Вильярреал
|1 : 2
|14.09
|17:15
|
Эспаньол – Алавес
|3 : 2
|14.09
|19:30
|
Севилья – Хетафе
|1 : 0
|14.09
|22:00
|
Р. Сосьедад – Реал
|0 : 2
|15.09
|15:00
|
Сельта – Вальядолид
|- : -
|15.09
|17:15
|
Жирона – Барселона
|- : -
|15.09
|19:30
|
Лас-Пальмас – Атлетик
|- : -
|15.09
|22:00
|
Атлетико – Валенсия
|- : -
|16.09
|22:00
|
Р. Вальекано – Осасуна
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|4
|
|
Рафинья
Барселона
|3
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|3
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|4
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|3
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Ойярсабаль
Реал Сосьедад
|3
|1
|1
|
|
Александр Седлар
Алавес
|3
|1
|1
|
|
Ферлан Менди
Реал
|4
|1
|1
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