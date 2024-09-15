«Реал» стал третьим клубом ла лиги в XXI веке с 4 голами с пенальти в первых 5 матчах сезона

«Реал» стал третьей командой в XXI веке, которая забила четыре гола с пенальти в первых пяти матча сезона ла лиги, сообщает портал Opta.

«Сливочные» присоединились к «Райо Вальекано» (сезон-2002/03) и «Атлетико» (2012/13).

Команда Карло Анчелотти реализовала одиннадцатиметровые в матче с «Лас-Пальмасом» (1:1), «Бетисом» (2:0) и «Реал Сосьедад» (0:2).