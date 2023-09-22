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Сегодня, 22:52

«Реал» стал первым спортивным клубом, который набрал 500 миллионов подписчиков в соцсетях

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Реал» достиг отметки в 500 миллионов подписчиков на всех своих официальных аккаунтах в социальных сетях.

Согласно данным аналитического инструмента Blinkfire, мадридский клуб стал первой спортивной организацией в мире, достигшей такого количества подписчиков.

«Реал» ведет 37 официальных аккаунтов для всех своих подразделений (футбол, баскетбол, женский футбол и молодежный футбол) и филиалов («Бернабеу», «Мадридистас») на 7 языках.

Также у испанского клуба самый посещаемый сайт в мире — в среднем 8,9 миллиона посещений в месяц.

Источник: ФК Реал
Футбол
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 5 5 0 0 10-3 15
2
 Барселона 5 4 1 0 13-4 13
3
 Жирона 5 4 1 0 11-4 13
4
 Атлетик 5 3 1 1 9-4 10
5
 Валенсия 5 3 0 2 7-4 9
6
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
7
 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
8
 Бетис 5 2 1 2 5-10 7
9
 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
10
 Хетафе 5 2 1 2 5-7 7
11
 Р. Сосьедад 5 1 3 1 8-7 6
12
 Осасуна 5 2 0 3 7-8 6
13
 Вильярреал 5 2 0 3 8-10 6
14
 Алавес 5 2 0 3 5-7 6
15
 Мальорка 5 1 2 2 4-5 5
16
 Сельта 5 1 1 3 4-7 4
17
 Севилья 4 1 0 3 6-8 3
18
 Гранада 5 1 0 4 9-16 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 1-4 2
20
 Альмерия 5 0 1 4 5-11 1
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.09 22:00
Алавес – Атлетик
 - : -
23.09 15:00
Жирона – Мальорка
 - : -
23.09 17:15
Осасуна – Севилья
 - : -
23.09 19:30
Барселона – Сельта
 - : -
23.09 22:00
Альмерия – Валенсия
 - : -
24.09 15:00
Р. Сосьедад – Хетафе
 - : -
24.09 17:15
Р. Вальекано – Вильярреал
 - : -
24.09 19:30
Бетис – Кадис
 - : -
24.09 19:30
Лас-Пальмас – Гранада
 - : -
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Атлетико – Реал
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Джуд Беллингем

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Горка Гурусета

Горка Гурусета

Атлетик

 3
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 3
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Алекс Баэна

Вильярреал

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Барселона

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Родриго де Пауль

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Атлетико

 2
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Рафинья

Рафинья

Барселона

 3 1 1
Феде Сан Эметерио

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Кадис

 3 1 1
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Осасуна

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