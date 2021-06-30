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«Реал» стал первым клубом со 100 миллионами подписчиков в Instagram

02:25
&quot;Реал&quot; в Instagram.
&amp;quot;Реал&amp;quot; в Instagram.
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«Реал» достиг отметки в 100 миллионов подписчиков в социальной сети Instagram. Мадридцы первым из клубов достигли этой отметки.

На второй строчке сейчас идет «Барселона» с 97,7 миллиона подписчиков, а замыкает тройку лучших «Ювентус» — 49,5 миллиона.

Также в первую десятку входят «Манчестер Юнайтед» (41,1 млн), «ПСЖ» (36,1 млн), «Ливерпуль» (31,3 млн), «Челси» (27,4 млн), «Бавария» (27,0 млн), «Манчестер Сити» (24,6 млн) и «Арсенал» (19,4 млн).

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Евгений Козинов все материалы автора

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