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«Реал» стал первым футбольным клубом с доходом выше миллиарда евро

Сергей Разин
корреспондент
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«Реал» стал первым футбольным клубом, доход которого превысил 1 миллиард евро, сообщила пресс-служба мадридцев.

Операционный доход «Реал» за финансовый год без учета трансферов составила 1,073 миллиарда евро. Это на 230 миллионов евро больше по сравнению с предыдущим финансовым годом. Чистая прибыл мадридцев составила 16 миллионов евро.

По итогам сезона-2023/24 «Реал» стал чемпионом Испании, а также стал обладателем Лиги чемпионов и Суперкубка страны.

ФК Реал
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