"Реал" стал лучшим клубом мира по версии France Football

Французский журнал France Football представил рейтинг из 30 лучших футбольных клубов мира, который возглавил "Реал", набравший 184 очка, сообщает realmadrid.ru. Второе место заняла "Барселона" с 177 баллами.

На третьей строчке расположился "Манчестер Юнайтед" – 155 очков.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. "Реал" – 184 балла

2. "Барселона" – 177 баллов

3. "Манчестер Юнайтед" – 155 баллов

4. "Бавария" – 135 баллов

5. "Ливерпуль" – 120 баллов

6. "Ювентус" – 107 баллов

7. "ПСЖ" – 94 балла

8. "Челси" – 91 балл

9. "Манчестер Сити" – 89 баллов

10. "Арсенал" – 88 баллов