«Реал» стал лучшим клубом года по версии Globe Soccer Awards

Испанский «Реал» стал лучшим клубом года по версии Globe Soccer Awards.

В прошедшем сезоне мадридский клуб выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Отметим, что почетные призы по версии Globe Soccer Awards также получили главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти и нападающий мадридцев Карим Бензема.

Ранее французский футболист впервые в карьере также получил «Золотой мяч».