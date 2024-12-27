«Реал» стал клубом года по версии Globe Soccer Awards

«Реал» победил в номинации «Лучший клуб 2024 года» на премии Globe Soccer Awards.

Церемония награждения проходит в Дубае.

«Реал» в 2024 году выиграл Лигу чемпионов, ла лигу, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании и Межконтинентальный кубок.

В прошлом сезоне лучшим клубом года по версии Globe Soccer Awards был признан «Манчестер Сити».