«Реал Сосьедад» и «Жирона» встретятся в матче 16-го тура испанской ла лиги в пятницу, 12 декабря. Игра пройдет на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и начнется в 23.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Реал Сосьедад» — «Жирона» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Испании. Ла лига. 16-й тур.

12 декабря 2025, 23:00. Аноэта (Сан-Себастьян)

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 2», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Реал Сосьедад» набрал 16 очков в 15 турах чемпионата Испании, «Жирона» — 12 очков. В предыдущем матче «Реал Сосьедад» уступил «Алавесу» со счетом 0:1, а «Жирона» — «Эльче» (0:3).