«Реал Сосьедад» победил «Жирону», Захарян остался в запасе

«Реал Сосьедад» дома обыграл «Жирону» в матче 37-го тура чемпионата Испании — 3:2.

У хозяев забили Пабло Марин, Микель Ойярсабаль и Аркаиц Марьескуррена. У гостей отличились Кристиан Стуани и Кристиан Порту.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян попал в заявку на матч, но остался в запасе.

«Реал Сосьедад» занимает 11-е место в турнирной таблице ла лиги с 46 очками. «Жирона» идет на 15-й строчке с 41 очком.

Чемпионат Испании. Ла лига. 37-й тур.

18 мая 2025, 20:00. Аноэта (Сан-Себастьян)

В параллельном матче «Лас-Пальмас» дома уступил «Леганесу» — 0:1.

Единственный гол забил форвард гостей Даниэль Раба.

«Лас-Пальмас» занимает 19-е место в турнирной таблице ла лиги с 32 очками. «Леганес» идет на 18-й строчке с 37 очками.

Чемпионат Испании. Ла лига. 37-й тур.

18 мая 2025, 20:00. Gran Canaria (Лас-Пальмас)

В другом матче вечера «Алавес» на выезде победил «Вальядолид» — 1:0.

Победный гол забил нападающий гостей Кике Гарсия.

«Алавес» занимает 14-е место в турнирной таблице ла лиги с 41 очком. «Вальядолид» идет на последней, 20-й строчке с 16 очками.