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«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: смотреть трансляцию матча чемпионата Испании

«Реал Сосьедад» и «Вильярреал» встретятся в матче чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Реал Сосьедад» и «Вильярреал» встретятся в матче 19-го тура испанской ла лиги в понедельник, 13 января. Игра пройдет на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

Ключевые события игры «Реал Сосьедад» — «Вильярреал» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Испания. Ла Лига. 19-й тур
13 янв, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Вильярреал

«Реал Сосьедад» набрал 25 очков в чемпионате Испании, «Вильярреал» — 30. В 18-м туре ла лиги «Реал Сосьедад» уступил «Сельте» (0:2), а «Вильярреал» победил «Леганес» (5:2).

Футбол
ФК Вильярреал
ФК Реал Сосьедад
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«Реал» определился с будущим Анчелотти
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 19 13 5 1 34-12 44
2
 Реал 19 13 4 2 43-19 43
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Жирона 19 8 4 7 27-25 28
8
 Р. Вальекано 19 6 7 6 22-22 25
9
 Бетис 19 6 7 6 21-23 25
10
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
11
 Осасуна 19 6 7 6 23-28 25
12
 Сельта 19 7 3 9 28-30 24
13
 Севилья 19 6 5 8 21-28 23
14
 Лас-Пальмас 19 6 4 9 24-29 22
15
 Хетафе 19 4 7 8 13-16 19
16
 Леганес 19 4 7 8 18-29 19
17
 Алавес 19 4 5 10 21-31 17
18
 Эспаньол 19 4 4 11 17-31 16
19
 Вальядолид 19 4 3 12 13-37 15
20
 Валенсия 19 2 7 10 18-29 13
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3.12 21:00
Мальорка – Барселона
 1 : 5
4.12 23:00
Атлетик – Реал
 2 : 1
10.01 23:00
Р. Вальекано – Сельта
 2 : 1
11.01 16:00
Алавес – Жирона
 0 : 1
11.01 18:15
Вальядолид – Бетис
 1 : 0
11.01 20:30
Эспаньол – Леганес
 1 : 1
11.01 23:00
Севилья – Валенсия
 1 : 1
12.01 16:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 1 : 2
12.01 18:15
Атлетико – Осасуна
 1 : 0
13.01 23:00
Р. Сосьедад – Вильярреал
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 16 1 6
Абдул Мумин

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Райо Вальекано

 17 1 6
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