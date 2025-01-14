«Реал Сосьедад» победил «Вильярреал», Захарян впервые попал в заявку после травмы
«Реал Сосьедад» в матче 19-го тура чемпионата Испании на своем поле обыграл «Вильярреал» со счетом 1:0.
Единственный гол на 51-й минуте забил Такефуса Кубо. Российский полузащитник Арсен Захарян впервые попал в заявку «Сосьедада» после травмы малоберцовых сухожилий правой лодыжки, из-за которой он ни разу не выходил на поле в текущем сезоне.
После этого матча «Реал Сосьедад» с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Вильярреал» с 30 очками — на пятой строчке.
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Атлетико
|19
|13
|5
|1
|34-12
|44
|
2
|Реал
|19
|13
|4
|2
|43-19
|43
|
3
|Барселона
|19
|12
|2
|5
|51-22
|38
|
4
|Атлетик
|19
|10
|6
|3
|29-17
|36
|
5
|Вильярреал
|19
|8
|6
|5
|34-31
|30
|
6
|Мальорка
|19
|9
|3
|7
|19-21
|30
|
7
|Р. Сосьедад
|19
|8
|4
|7
|17-13
|28
|
8
|Жирона
|19
|8
|4
|7
|27-25
|28
|
9
|Р. Вальекано
|19
|6
|7
|6
|22-22
|25
|
10
|Бетис
|19
|6
|7
|6
|21-23
|25
|
11
|Осасуна
|19
|6
|7
|6
|23-28
|25
|
12
|Сельта
|19
|7
|3
|9
|28-30
|24
|
13
|Севилья
|19
|6
|5
|8
|21-28
|23
|
14
|Лас-Пальмас
|19
|6
|4
|9
|24-29
|22
|
15
|Хетафе
|19
|4
|7
|8
|13-16
|19
|
16
|Леганес
|19
|4
|7
|8
|18-29
|19
|
17
|Алавес
|19
|4
|5
|10
|21-31
|17
|
18
|Эспаньол
|19
|4
|4
|11
|17-31
|16
|
19
|Вальядолид
|19
|4
|3
|12
|13-37
|15
|
20
|Валенсия
|19
|2
|7
|10
|18-29
|13
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
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38 тур
|17.01
|23:00
|
Эспаньол – Вальядолид
|- : -
|18.01
|16:00
|
Жирона – Севилья
|- : -
|18.01
|18:15
|
Леганес – Атлетико
|- : -
|18.01
|20:30
|
Бетис – Алавес
|- : -
|18.01
|23:00
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|19.01
|16:00
|
Сельта – Атлетик
|- : -
|19.01
|18:15
|
Реал – Лас-Пальмас
|- : -
|19.01
|20:30
|
Осасуна – Р. Вальекано
|- : -
|19.01
|20:30
|
Валенсия – Р. Сосьедад
|- : -
|20.01
|23:00
|
Вильярреал – Мальорка
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|16
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|14
|2
|1
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|16
|1
|6
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|17
|1
|6
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