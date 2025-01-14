«Реал Сосьедад» победил «Вильярреал», Захарян впервые попал в заявку после травмы

«Реал Сосьедад» в матче 19-го тура чемпионата Испании на своем поле обыграл «Вильярреал» со счетом 1:0.

Единственный гол на 51-й минуте забил Такефуса Кубо. Российский полузащитник Арсен Захарян впервые попал в заявку «Сосьедада» после травмы малоберцовых сухожилий правой лодыжки, из-за которой он ни разу не выходил на поле в текущем сезоне.

После этого матча «Реал Сосьедад» с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Вильярреал» с 30 очками — на пятой строчке.